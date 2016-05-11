Ростов-на-Дону, 11 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Кладбище домашних животных, расположенное с южной стороны Северного кладбища Ростова-на-Дону, существует несколько лет, и именно оно стало последним пристанищем для тысяч питомцев. Но единственное место в областном центре, где жители могли похоронить умерших домашних любимцев, уничтожено. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил пользователь Роман Яценко, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

vk.com/rostovnadonu Разрушенное кладбище животных

Горожанин похоронил здесь своего четвероногого друга семь лет назад. Вся процедура прошла согласование с работниками кладбища. «Захоронения животных на этом месте было организовано администрацией кладбища. Там было много ухоженных могил, видны свежие захоронения», — отметил пользователь.

Процедура захоронения и установки памятника обошлась в 10 тыс. рублей. Могилку питомца Роман Яценко навещал регулярно, наводил порядок. Но накануне пользователь увидел нелицеприятную картину.

«Все памятники были демонтированы, вмести с оградками и информационными табличками, почти уничтожены все следы данного кладбища. Где-то по территории пустыря остались остатки разрушенных памятников и мест захоронения. Нет табличек, не известно, где и чья могила. Решения по такому зверскому уничтожению захоронений могли принимать только бездушные руководители. Животное, для меня так и для многих других людей были членом семьи. Фактически уничтожена память о друзьях наших меньших самым варварским способом», — считает Роман Яценко.

В комментариях пользователи отметили, что несколько лет назад уже поднимался вопрос об уничтожении этого кладбища, так как разрешительных документов ветеринарных служб на подобные захоронения у администрации кладбища нет. Тогда возникает вопрос, правомерно ли работники кладбища брали плату за предание земле домашних питомцев.