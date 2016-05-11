Рим, 11 мая, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Итальянские врачи проанализировали по дневникам и свидетельствам современников состояние здоровья Леонардо да Винчи и пришли к выводу, что причиной его смерти был повторный инсульт, сообщает портал Discovery.

Леонардо да Винчи

Исследователи изучили свидетельства друзей и знакомых, а также записи самого Леонардо и составили «дневник жизни Леонардо да Винчи» с 1517 по 1519 год. Они выяснили, что в возрасте 65 лет гению парализовало правую руку из-за первого инсульта.

Тем не менее, великий ученый и художник продолжал писать и рисовать. Повторный инсульт, случившийся в 1519 году, стал причиной смерти Леонардо да Винчи в возрасте 67 лет.