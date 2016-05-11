Перт, Австралия, 11 мая, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Австралии мать пятерых близнецов провела первую фотосессию со своими малышами. Размещённые в интернете фотографии вызвали большой интерес пользователей, пишет Daily Mail

Скриншот со страницы facebook.com/erinelizabeth.com.au/ Мама и близнецы-пятерняшки

Пятерняшки родились в семье Ким и Вон Туччи в январе 2016 года. Среди пяти малышей один мальчик и четыре девочки.

Мать завернула всех малышей в красивые пелёнки: для каждого ребёнка пелёнка была своего цвета. Необычную фотосессию провела профессиональный фотограф Эрин Элизабет. Ким в своём блоге уже публиковала фотографии малышей, но профессионального фотографа пригласила впервые.

Издание отмечает, что у семьи Туччи на малышей уходит по 350 подгузников в неделю. Стоит отметить, что у Ким и Вона до появления близнецов было двое детей, и теперь семья стала совсем большой.