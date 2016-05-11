В Варшаве скончался продюсер фильмов режиссера Романа Полански
Варшава, 11 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В Варшаве на 91-м году жизни скончался Джин Гутовски — продюсер фильмов «Пианист», «Тупик» и «Бал вампиров», сообщает Associated Press.
Цитата из к/ф «Пианист». реж Роман Полански. 2002. Польша, Франция, Великобритания, Германия
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Продюсер, с 60-х годов сотрудничавший с режиссером Романом Полански, скончался в больнице. У него остались жена, трое сыновей, четверо внуков и трое правнуков.
Гутовски продюсировал работы Полански «Отвращение», «Бал вампиров» и «Тупик». Их последним совместным проектом стал фильм «Пианист».