Варшава, 11 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум. В Варшаве на 91-м году жизни скончался Джин Гутовски — продюсер фильмов «Пианист», «Тупик» и «Бал вампиров», сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Пианист». реж Роман Полански. 2002. Польша, Франция, Великобритания, Германия Отдых. Эдриан Броуди в роли Владислава Шпильмана

Продюсер, с 60-х годов сотрудничавший с режиссером Романом Полански, скончался в больнице. У него остались жена, трое сыновей, четверо внуков и трое правнуков.

Гутовски продюсировал работы Полански «Отвращение», «Бал вампиров» и «Тупик». Их последним совместным проектом стал фильм «Пианист».