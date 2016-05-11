Калуга, 11 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы Общероссийского народного фронта в Калужской области

Рейд по обращению жителей поселка Восход Жуковского района, где на протяжении многих лет ведется сброс канализационных отходов без очистки в реку Протву, провели активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области, сообщает 11 мая корреспондент ИА REGNUM .

Как выяснили активисты, из-за отсутствия работоспособных очистных сооружений загрязненные сточные воды и в том, числе из областной туберкулезной больницы сбрасываются в реку.

«В соответствии с санитарными нормами очистка сточных вод от лечебных учреждений должна осуществляться на канализационных очистных сооружениях, а при их отсутствии — на локальных сооружениях. В туберкулезной больнице данное требование не выполняется», — заявил эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Алексей Стрельцов.

На подступах к бывшим очистным сооружениям недалеко от туберкулезной больницы начинается невыносимый запах. Экологическая ситуация здесь находится в крайне запущенном состоянии. Неочищенные стоки сбрасываются на открытый грунт и уходят вниз по склону, попадая в Протву. При этом ниже по течению располагаются детские лагеря отдыха.

Общественники выяснили, что объекты очистных сооружений в поселке Восход. по сути являются бесхозными. Однако местная администрация передала их в управление муниципальному предприятию «Возрождение». В свою очередь, министерство тарифного регулирования региона при отсутствии со стороны «Возрождения» необходимого пакета документов установило для потребителей из Восхода тариф на водоотведение.

«Чиновники, очевидно, пустили дело на самотек — и в прямом, и в переносном смысле, — прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Денис Шаулин. — Очистные сооружения здесь не работают более десяти лет, но, похоже, никого это особо не волнует, даже несмотря на то, что прямые сбросы ведутся не откуда-нибудь, а из туберкулезной больницы. Плюс ко всему еще собирают деньги за, мягко говоря, сомнительные услуги. Удивительно, но в таких городах, как Калуга, Обнинск, Людиново, где вода очищается должным образом, цена за водоотведение ниже, чем в поселке Восход. Считаем, что эта комплексная проблема заслуживает привлечения внимания ответственных ведомств».

Теперь калужские активисты ОНФ намерены обратиться с данным вопросом в администрацию Жуковского района, Росприроднадзор и УФАС по Калужской области.