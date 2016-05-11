Москва, 11 мая, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Независимые производители газа делают все от них зависящее, чтобы их допустили к экспортной трубе. Так, «Новатэк» уже имеет контракты на поставку газа с европейскими потребителями, но как посредник по реализации в европейских странах, прежде всего, в Германии, газпромовского газа. «Роснефть» недавно отправила первый танкер со сжиженным природным газом в Египет, но, опять же, она сама выступает здесь как посредник. ФАС, учитывая пожелания независимых производителей газа, разрабатывает концепцию либерализации газового рынка к 2018 году. Но рынок газа в 2018 году либерализован не будет, заявила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение ФАС либерализовать экспорт газа.

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«Фактически предложения ФАС означают ликвидацию экспортной монополии «Газпрома» и по существу ничем не отличаются от предложений выделить из структуры «Газпрома» либо добывающие, либо трубопроводные мощности. В этом случае «Газпром» может лишиться значительной части доходов, только если при юридическом разделении «Газпрома» это произойдет сразу, то при экономических методах либерализации газового рынка это будет происходить постепенно», — отметила Мильчакова.

«Если рынок газа будет полностью либерализован, уже в первый год после допуска независимых производителей к трубопроводной инфраструктуре Газпром может потерять около 10% своих доходов от экспортных поставок, в последующие 3−4 года — более 20%. Тогда не исключено, что «Газпром» будет требовать либерализации внутренних цен на газ, на что правительство точно не пойдет в 2018 году (год президентских выборов), да и в последующие годы это вряд ли будет возможно, поскольку инфляцию на уровне 4% в год удержать будет трудно», — считает эксперт.

«А значит, попытки допуска независимых производителей на газовый рынок, скорее всего, сведутся к тому, что независимым производителям разрешат свободный экспорт СПГ, а также создание совместных предприятий с «Газпромом» по поставкам газпромовского газа на экспорт», — пояснила Мильчакова.

По её мнению, «серьезной конкуренции на рынке СПГ независимые производители «Газпрому» в ближайшее время не составят из-за отсутствия крупных мощностей по сжижению газа, а создавать их в условиях наложенных на Россию экономических санкций будет непросто».

«Однако уже к 2020 году, если к этому времени будет введен в эксплуатацию завод «Ямал СПГ» «Новатэка», и Дальневосточный завод «Роснефти» по производству СПГ, то независимые производители могут попытаться вновь серьезно заявить о себе и поставить вопрос о доступе к экспортной трубе. Впрочем, будут ли такие попытки серьезными — вопрос открытый, так как «Газпрому», как поставщику трубопроводного газа, который дешевле СПГ, будет проще снизить цены, поставив независимых производителей в неудобное положение. Так что «Газпром» еще долго останется монополистом в экспорте газа», — резюмировала эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, в ФАС РФ рассматривается вопрос о допуске независимых российских газодобывающих компаний к аукционам на право экспорта природного газа. Так, заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что у независимых производителей сжиженного природного газа уже сегодня есть «возможность экспорта», а вопрос об экспорте сетевого (трубопроводного) газа уже серьезно обсуждается, более того, он не исключил, что у независимых производителей со временем появится такая возможность на практике.