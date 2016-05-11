Москва, 11 мая, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Микрофинансовые организации (МФО) в 2015 году заключили почти на треть больше договоров, чем в предшествующем году. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых организаций», опубликованном на сайте Банка России.

Неизвестный автор. картина «Ростовщики», (ок. 1540)

«Ужесточение требований банков к заемщикам способствовало их перетоку из банковского сектора в МФО, — говорится в обзоре. — За 2015 г. было заключено на 29,9% больше договоров (11,32 млн договоров), чем в 2014 году».

Отмечается, что объем микрозаймов вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 139,9 млрд рублей.

В докладе отмечается, что увеличение объема выданных средств произошло из-за роста займов физическим лицам (84%). В то же время средняя сумма такого займа снизилась с 12,2 до 10,4 тыс. рублей.

«При этом объем выданных микрозаймов «до зарплаты» продемонстрировал значительный рост в 45,6% и достиг значения в 62,8 млрд рублей, средняя сумма микрозайма в данной категории выросла с 5,8 тыс. рублей до 6,7 тыс. рублей», — говорится в сообщении.