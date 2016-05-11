Ленинградская область, 20 сентября, 2002, 11:12 — ИА Регнум. За январь-сентябрь 2001 года сотрудниками Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области раскрыто 26 убийств и более 200 тяжких преступлений. Пресечено 9 каналов поставки наркотиков в Финляндию. Проведены оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации ряда преступных группировок, действующих в Ленобласти. Это лишь часть итоговых данных работы правоохранительных органов, которые были озвучены для представителей средств массовой информации. По мнению специалистов, они свидетельствуют о том, что по сравнению с предыдущим периодом борьба с преступностью активизирована и ведется в наступательном режиме. Некоторые успехи питерской милиции отметил один из руководителей Министерства внутренних дел Михаил Никифоров на состоявшейся на днях в Санкт-Петербурге научно-практической конференции.