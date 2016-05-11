Берлин, 11 мая, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Переговоры глав МИД России, Украины, Германии и Франции начались в Берлине. Перед началом встречи министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что отсутствие прогресса на переговорах опасно, потому что может закончиться новой эскалацией конфликта, сообщает Deutsche Welle‎.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Переговоры с Украиной

Основной темой встречи министров иностранных дел четырёх стран является вопрос урегулирования ситуации на Украине. На встрече будут обсуждаться, в частности, вопросы о проведении в Донбассе местных выборов, о предоставлении ДНР и ЛНР особого статуса.

Штайнмайер перед началом встречи оценил урегулирование ситуации на Украине как очень медленное: процесс идёт «со скоростью улитки». «Мы добились определенной разрядки ситуации, но всякий раз становимся свидетелями и её эскалации. Переговоры о политическом процессе, поиск политического решения фактически остановились», — сказал он.

После подписания Минских договорённостей, состоявшегося в феврале 2015 года, это уже 12-я встреча в «нормандском формате». Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Берлин сегодня, 11 мая.