В Берлине начались переговоры в «нормандском формате»
Берлин, 11 мая, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Переговоры глав МИД России, Украины, Германии и Франции начались в Берлине. Перед началом встречи министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что отсутствие прогресса на переговорах опасно, потому что может закончиться новой эскалацией конфликта, сообщает Deutsche Welle.
Основной темой встречи министров иностранных дел четырёх стран является вопрос урегулирования ситуации на Украине. На встрече будут обсуждаться, в частности, вопросы о проведении в Донбассе местных выборов, о предоставлении ДНР и ЛНР особого статуса.
Штайнмайер перед началом встречи оценил урегулирование ситуации на Украине как очень медленное: процесс идёт «со скоростью улитки». «Мы добились определенной разрядки ситуации, но всякий раз становимся свидетелями и её эскалации. Переговоры о политическом процессе, поиск политического решения фактически остановились», — сказал он.
После подписания Минских договорённостей, состоявшегося в феврале 2015 года, это уже 12-я встреча в «нормандском формате». Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Берлин сегодня, 11 мая.