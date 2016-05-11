Москва, 11 мая, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В России 11 мая начинается проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) для обучающихся четвертых классов российских школ. В написании ВПР примут участие около 1,2 миллиона школьников из всех регионов России. ВПР в мае намерены провести около 30 тысяч школ (это три четверти всех школ в стране), сообщили в Рособрнадзоре.

Николай Петрович Богданов-Бельский. Сельская школа

11 мая Всероссийские проверочные работы пройдут: по русскому языку (диктант), 13 мая — по русскому языку (вторая часть), 17 мая — по математике, 19 мая — по предмету «окружающий мир».

Всего участникам предстоит выполнить 16 заданий по русскому языку, 11 заданий по математике, 10 заданий по окружающему миру. Каждая из частей проверочных работ рассчитана на один урок (45 минут).

При выполнении работы учащимся не разрешено пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями и другими справочными материалами, калькулятором. При необходимости школьник может воспользоваться черновиком.

Напомним, результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования в муниципалитетах, регионах и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях.