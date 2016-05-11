Омск, 11 мая, 2016, 14:21 — ИА Регнум. События Омской области 11 мая в нашем специальном обзоре.

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«В жилье не нуждается»

Мэрия Омска прокомментировала скандал с отказом ветерану Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий.

В мэрии сегодня, 11 мая, сообщили ИА REGNUM, что Валентину Хайлову исключили из списка очередников «в связи с утратой оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма».

Напомним, омские следователи проводят проверку по сообщениям о том, что ветерану Великой Отечественной войны 82-летней Валентине Хайловой администрация города в очередной раз отказала в праве на улучшение жилищных условий. «В ходе проверки будет выяснено, в связи с чем ветеран, несмотря на судебное решение, вынесенное в 2014 году, была накануне 9 мая исключена из списка очередников, дана юридическая оценка правомерности такого решения чиновников», — сказали в областном следственном управлении СКР.

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По информации мэрии, в мае 2013 года дочь Валентины Хайловой в интересах своей матери подала в горадминистрацию заявление о принятии на учет качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Рассмотрев документы, специалисты городской администрации установили, что Валентина Хайлова зарегистрирована по месту жительства в квартире площадью 49,1 кв. м в доме, расположенном в омском поселке Светлый. Всего в указанном жилом помещении было зарегистрировано три человека — ветеран, ее внучка и правнучка. Собственник — дочь ветерана — не была зарегистрирована по месту жительства в этой квартире.

Также в мэрии отметили, что ветеран на тот момент являлась собственником еще одного жилого помещения площадью 48,5 кв. м, расположенного в Исилькульском районе Омской области. Женщине отказали в постановке на учет в связи с тем, что она «была обеспечена общей площадью жилого помещения выше установленной учетной нормы площади жилого помещения», уточнили в мэрии, добавив, что учетная норма площади жилого помещения установлена в размере 15 кв. м.

В 2014 году ветерана повторно попытались поставить на учет. По данным горадминистрации, в этот раз дом в Исилькульском районе ветерану уже не принадлежал. Однако ей вновь отказали в постановке на учет: «Статьей 53 ЖК РФ предусмотрено, что граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий».

После этого Валентина Хайлова подала исковое заявление в Центральный районный суд Омска. На основании решения суда ветерана на учет приняли.

Однако вскоре выяснилось, что дочь Валентины Хайловой является собственником жилого помещения площадью 30,8 кв. м в омском поселке Светлый.

«В соответствии со статьей 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. При наличии у гражданина и членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, или принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений. Таким образом, Хайлова В. Е. обеспечена общей площадью жилого помещения более 15 кв. м», — заявили в мэрии.

Валентину Хайлову вновь исключили из очередников в конце апреля 2016 года. ИА REGNUM следит за развитием ситуации.

Добавим, сегодня, 11 мая, омские следователи сообщили, что в СМИ появилась информация о нарушениях прав бывшего партизана Великой Отечественной войны Ивана Ярового на получение компенсации и переселение в благоустроенное жилое помещение. По данным фактам проводится доследственная проверка.

Миллионы на ремонт дорог

19 дорог в Омске и 11 дорожных объектов регионального значения отремонтируют за счет дополнительных федеральных средств. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, за счет федеральных трансфертов, выделяемых регионам на восстановление дорог, Омская область получит максимально возможную сумму — 750 млн рублей.

В региональном Минстрое уточнили, что на территории сельских районов будет отремонтировано 11 участков дорог общей протяженностью около 46 км. В Омске же отремонтируют 19 дорожных объектов протяженностью более 25 км. На ремонт региональных дорог предусмотрено 450 млн рублей, на ремонт городских магистралей — более 300 млн рублей.

Уточняется, что в согласованный с администрацией Омска перечень вошли объекты всех городских округов.

«Мы ожидаем получить в июне уведомление из Москвы о финансировании. Работы начнутся после внесения изменений в бюджет, оформления документации и проведения конкурсных процедур в конце августа — начале сентября и должны закончиться в октябре текущего года», — сообщил начальник управления регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске этой весной сложилась критическая ситуация с дорогами. Жалобы омичей дошли до президента РФ Владимира Путина — о сложившейся ситуации жительница Омска рассказала в ходе «прямой линии» с главой государства.

В конце марта в областном правительстве сообщили, что в муниципальные образования региона на ремонт автомобильных дорог направлено 650 млн рублей. Из них 643,3 млн рублей направлено Омску. Также на эти цели дополнительные 200 миллионов рублей пообещало выделить правительство Омской области из регионального дорожного фонда.