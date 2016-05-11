Москва, 11 мая, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Пожароопасный сезон в России ещё не начался, но уже регистрируются случаи возникновения огня в регионах. Об этом 11 мая в ходе телемоста с МЧС и представителями наиболее «пожароопасных» регионов заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Я прошу министра по чрезвычайным ситуациям по ходу работы докладывать о том, что делается и что планируется делать в ближайшее время. Имею в виду, что пожароопасный сезон, по большому счету, в целом по стране еще и не начался», — сказал Путин.

Он призвал в первую очередь, как и ранее, «обратить внимание на помощь людям, которые оказались без жилья, которые оказались в местах временного размещения, и, вне всякого сомнения, посмотреть еще раз на места массового пребывания людей на период летних отпусков».

Напомним, каждое лето в ряде регионов России возникает пожароопасная ситуация. Это связано с особенностями климата и географическими особенностями страны.