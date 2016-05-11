Дамаск, 11 мая, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Стороны, поддерживающие мирный процесс в Сирии, должны остановить враждующие стороны от нанесения ударов по таким незаконным целям, как больницы, заявили в Международной комиссии по расследованию событий в Сирии 11 мая. Об этом сообщает Reuters.

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В комиссии отметили, что крайне важно, чтобы страны, добивающиеся мирного урегулирования сирийского конфликта, добились, чтобы сражающиеся стороны вставали на защиту гражданского населения. Вместо этого, авиаудары и обстрелы стали постоянной чертой этого конфликта.

«Несоблюдение законов войны должно иметь свои последствия для нарушителей», — заявил председатель комиссии Пауло Пинейро.