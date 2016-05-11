Вашингтон, 11 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. WhatsApp опубликовал информацию о запуске клиента мессенджера для ПК, сообщается в официальном блоге компании.

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Приложение для десктопа будет доступно для версий Windows 8 и новее, а также для Mac OS 10.9+. Клиент будет автоматически синхронизироваться с мобильным приложением мессенджера.

Приложение доступно для скачивания на официальном сайте компании. Открыв его, надо просканировать QR-код с помощью смартфона, на котором мессенджер уже установлен. В десктопной версии приложения будет функционировать поддержка уведомлений и горячих клавиш и загрузятся все истории диалогов.

Напомним, что в апреле WhatsApp объявил о защите шифрованием всех типов данных, которыми обмениваются пользователи последней версии.