Москва, 11 мая, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Нилов настаивает на создании министерства идеологии, пропаганды и СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая. В ходе «правительственного часа» с участием главы Минкомсвязи Николая Никифирова Нилов отметил, что министерство — технологическое, но при этом в положении министерства прописана обязанность выработки и реализации в том числе государственной политики в области защиты детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью, развитию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Может быть, логичней было бы и правильней создать отдельное министерство, прежде всего, идеологии, пропаганды наших ценностей и СМИ, которое бы это обеспечивало, а не привязывать к вам в последних строках этого положения… Может быть, и вам нужно на правительстве стукнуть кулаком: «Доколе!» — призвал парламентарий.