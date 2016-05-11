Москва, 11 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Несмотря на то, что необходимые меры по ликвидации и предотвращению пожаров принимаются, площадь пожаров всё равно увеличивается. Об этом 11 мая в ходе телемоста с МЧС и представителями «пожароопасных» регионов заявил президент РФ Владимир Путин.

Greg Clarke Лесной пожар

«Я вижу, что работа идет, меры необходимые предпринимаются для тушения пожаров и недопущения разрастания того, что уже есть. Но на что бы хотел обратить внимание. Вот что я сейчас услышал? За исключением того, что сказал глава Якутии Егор Борисов, три проблемы поднято», — сказал Путин.

Он перечислил то, что услышали участники заседания: «Планы сверстаны, работа идет, людей хватает, а пожары то разрастаются. Площадь пожаров увеличивается. Поэтому видимо того, что предпринималось недостаточно для эффективной работы».

Напомним, каждое лето в ряде регионов России возникает пожароопасная ситуация. Это связано с особенностями климата и географическими особенностями страны.