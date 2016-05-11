Оренбург, 11 мая, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Оренбургский политолог Булат Калмантаев считает, что свое участие в акции «Бессмертный полк» прокурор Крыма Наталья Поклонская не могла не продумать. «То есть икона в ее руках в рядах «Бессмертного полка» оказалась отнюдь не случайно. В данном случае, на мой взгляд, мы имеем дело с глубоко осмысленным политическим жестом. Или с демонстрацией — с тем же определением», — отметил он в разговоре с корреспондентотм ИА REGNUM, комментируя участие Поклонской в шествие 9 мая с иконой Николая II в руках.

Владислав Осипов ИА REGNUM Бессмертный полк. Симферополь. Наталья Поклонская

Он также подчеркнул, что прокурор вопреки принятым правилам «Бессмертного полка» несла не фотографию, не иным образом выполненное изображение родственника-участника Великой Отечественной войны, погибшего оружием защищая свободу и независимость народа и государства, или фронтовика, оставившего нас уже в мирное время: «Была икона, не фотография, Николая II — и это принципиально для «прочтения» демонстрации прокурора. Как и то, что на иконе — последний император России, зверски расстрелянный вместе с семьей. Но скажем здесь и о том, что последний император потому последний, что история не снимает с него вины за первое в XX веке разрушение России. Из этих двух коренных обстоятельств, думаю, и надо исходить при интерпретации поступка крымского прокурора».

«Не будет углубляться в особенности мышления представителей правоохранительного корпуса. Работа в рамках норм писаного закона, мне представляется, ослабляет их ресурсы работы со смыслами. В данном случае, кроме всего чрезвычайно важного в нем, «Бессмертный полк» из ряда благородных стремлений найти Согласие в народной Памяти, в массовом сознании, единая ткань которой, к сожалению, разорвана, если не сказать — в клочьях. Великая Победа тот магический фактор, цементирующий в монолит как-то из слоев этого самого сознания. И вносить в этот процесс дополнительный, извините, чужеродный для него смысл, вряд ли стоило даже прокурору, — считает Калмантаев. — Тем более, у такого государственного лица, как Наталья Поклонская, есть каналы и возможности заявить о своих политических и других убеждениях, о своих мировоззренческих основаниях на иных площадках, вне рядов «Бессмертного полка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокурор Крыма Наталья Поклонская приняла участие 9 мая в шествии «Бессмертного полка». В руках она держала икону Николая II, а портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны отдала сотрудникам. Поступок Поклонской вызвал большой резонанс.