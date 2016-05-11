Ростов-на-Дону, 11 мая, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону живым и здоровым найден пропавший накануне 11-летний мальчик. Приметы школьника сегодня, 11 мая, утром опубликовали на официальном сайте ГУ МВД России по Ростовской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Marta_or Ребенок гуляет по городу

Ориентировку разместили и пользователи социальных сетей. На поиски пропавшего ребёнка отправились правоохранители и волонтёры. В результате мальчик нашелся на одной из улиц в Первомайском районе донской столицы. Полицейские установили, что в отношении мальчика никаких противоправных действий не совершалось.

Ребенка в ближайшее время передадут законным представителям. Добавим, что пока причины, по которым мальчик не вернулся домой, неизвестны. Где ночевал школьник, тоже пока остается загадкой.