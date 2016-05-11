Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 14:02 — ИА Регнум. С жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения Ленинградской области в этом сезоне обратились 911 человек, в том числе 238 детей. Это вдвое больше, чем на тот же период времени в прошлом году. Об этом сегодня, 11 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

encephalitis.ru Клещ

«Если в прошлом году потепление шло постепенно, то в этом году тепло наступило резко, поэтому и клещи активизировались быстрее. В связи с ранним теплом большее количество людей выезжает отдыхать на природу и становится жертвами клещей», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Больше всего пострадавших жителей оказалось в Киришском и Тихвинском районах — по 104 и 95 укушенных, соответственно.

Из 484 проверенных с начала эпидсезона клещей, снятых с пострадавших, специалисты обнаружили 9 энцефалитных (1,3%) и 68 боррелиозных (10,1%). Пока боррелиозом заболел только один человек — в Тосненском районе.

От энцефалита в регионе привились 13 175 человек, включая 4211 детей. По данным на 10 мая, заболевших клещевым вирусным энцефалитом в Ленобласти не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболевание клещевым энцефалитом зафиксировано в Петербурге

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Петербурге в медучреждения обратились больше 600 человек. В черте города пострадали 75 из них.

Напомним, по данным Роспотребнадзора по Ленобласти, за эпидсезон 2015 года за медпомощью в регионе обратились 7461 человек, из них 1682 ребенка. За аналогичный период 2014 года обратились — 4519 человек, включая 976 детей.

Эпидемиологи напоминают, что клещи могут попасть на одежду с высокой травы или кустарника. У взрослых людей чаще всего укусам подвергаются ноги, а также область ягодиц и гениталий. У детей 75% укусов клещей приходится на голову.

Чтобы защититься от клещей, нужно правильно одеваться, выходя на природу, постоянно проводить само‑ и взаимоосмотры, использовать для защиты от клещей репелленты, а также осматривать домашних питомцев, поскольку они тоже могут быть переносчиками клещей.

Напомним, для предупреждения заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и других заболеваний, передающихся при укусе клещами, в 47-м регионе проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий: ведется контроль за акарицидными обработками территорий летних оздоровительных учреждений, парков, скверов, мест отдыха населения.