Москва, 11 мая, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Высокоточные боеприпасы и крылатые ракеты подтвердили свой высокий статус в рамках военной операции в Сирии. Об этом 11 мая в ходе совещания с военными заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Свои тактико-технические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы и крылатые ракеты, причем, как уже отмечал, высокоточное оружие большой дальности воздушно-морского базирования применялось в боевых условиях в Сирийской Арабской Республики в борьбе с террористами впервые», — сказал Путин.

Он призвал «всесторонне изучить» полученный опыт, и на основе сделанных выводов «определить оптимальные шаги по дальнейшему совершенствованию систем вооружения и повышению боевой мощности российской армии и флота».

Напомним, спецоперация ВС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года и завершилась спустя полгода. В ходе операции сирийской армии при поддержке российской авиации удалось добиться значительного прогресса в борьбе с террористами и отвоевать большое число населённых пунктов, оккупированных террористами.