Москва, 11 мая, 2016, 13:53 — ИА Регнум. С 2014 года объем поставок рыбы и рыбной продукции в столичный регион сократился на 40% и достиг 168,2 тыс. тонн в год, об этом 11 журналистам сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Александр Дейнека. У моря. 1957

Как отметил Немерюк, сейчас лишь 30% столичного рынка занимает рыбная продукция иностранных производителей, в основном рыбу ввозят из Чили, Китая и Фарерских островов. Среди остальных 70% отечественной продукции наибольшую долю имеют поставки с Дальнего Востока, совокупный объем добычи рыбы там достигает 2,5 млн тонн в год, при этом свыше 30% от него идет в регионы Центрального федерального округа.

При этом Немерюк добавил, что цены на рыбную продукцию растут в соответствии с инфляцией.

«За первый квартал текущего года инфляция в Москве достигла 2,2%», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Росрыболовстве намерены упростить жителям Сахалина и Курильских островов доступ к промыслу рыбы в прибрежной зоне. Это позволит снабжать население региона свежими морепродуктами по доступной по цене, трудоустроить граждан и стимулировать развитие в регионе малого и среднего предпринимательства.