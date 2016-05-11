Чебоксары, 11 мая, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В чувашской Шумерле третий год идёт реконструкция участка Сурского оборонительного рубежа. На этом месте планируется создать военно-исторический музей под открытым небом, восстанавливая окопы, землянку, стрелковые ячейки, блиндаж, дзоты, площадку под артиллерийскую установку, сообщил ИА REGNUM краевед Анатолий Пояндаев. При этом реконструкция ведётся на общественных началах и за счёт собственных средств местных энтузиастов-патриотов, в этой работе помогают судебные приставы и члены общественной организации пограничников.

Cap.ru Реконструкция Сурского рубежа

Сурский оборонительный рубеж строился с октября 1941 года по январь 1942 года на территории Чувашии и Мордовии для задержания гитлеровских войск на подступах к Казани. Если бы немцам удалось прорвать оборону Москвы и выйти к Волге, то только на шумерлинском участке должны были использоваться 39 дзотов для обороны. Здесь сохранились траншеи, командные пункты, противотанковые рвы, ямы для складов боеприпасов.

Реконструкция началась в 2013 году с подачи краеведа Анатолия Пояндаева. Его идею поддержала учительница школы №3 г. Шумерли Людмила Лермонтова и её ученики, которые побывали на месте обнаруженных тогда окопов. Позже эти работы легли в основу новой экспозиции в школьном музее. «Мы это делаем для того, чтобы помнили, какой ценой далась победа — и на фронте, и в тылу. Память о подвиге женщин, стариков и подростков, принимавших участие в возведении дзотов и окопов, должна быть возвращена их потомкам», — говорит Анатолий Пояндаев.

В настоящее время работы на шумерлинском участке Сурского рубежа завершены на 90%, говорит Анатолий Пояндаев. По его словам, данный участок в 1941 году предположительно строили работники авиазавода (ныне — Шумерлинский завод спецавтомобилей), о чём могут свидетельствовать найденные здесь детали к самолётам: они использовались при возведении Сурского рубежа в качестве стройматериалов.

В музее под открытым небом можно будет увидеть реконструированные окопы, стрелковые ячейки, землянку, дзоты, площадку под артиллерийскую установку, противотанковые рвы. В будущем, возможно, появится пристань, что усилит туристическую привлекательность объекта. Помимо волонтёров, свою лепту в эту работу внесли судебные приставы и пограничники, при этом они предложили расширить проект: кроме продолжения раскопок и в других направлениях, они предлагают воссоздать командный пункт, построить пограничную заставу, установить маскировочные сетки и ряд других артефактов военного характера. В мэрии Шумерли отмечают, что может быть установлен памятник всем участникам строительства оборонительных сооружений.

Открытие военно-исторического музея под открытым небом планируется в этом году, приурочив его к дате начала строительства — 28 октября 1941 года.

Отметим, что работы уже три года ведутся на общественных началах. Из бюджета муниципалитета не выделены средства даже на то, чтобы просто накормить волонтёров. Зато налажено информационное сопровождение и демонстрируется участие в этом проекте руководства города, которое проводит совещания по данному вопросу — о чём свидетельствует лента новостей на сайте администрации Шумерли. Не поддержали финансово проект и в Минкультуры Чувашии по линии туризма: со слов авторов, проект завоевал второе место в конкурсе грантов, но финансовой поддержки так и не дождался — чиновники торжественно дали грамоту и сослались на отсутствие средств.

Отметим, что в 2010 году в Марпосадском районе был открыт обелиск в честь Казанско-Сурского оборонительного рубежа.

Справка ИА REGNUM. В 1941 году в планах тылового оборонительного строительства была поставлена задача укрепления ряда крупных городов — в частности, Горького, Казани, Куйбышева, Ульяновска, Саратова, Сталинграда. Было организовано шесть Военно-полевых сооружений (ВПС). По Сурскому строительному рубежу с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре, на Казанском направлении — в селах Октябрьское и Янтиково.

В соответствии с указанием Государственного комитета обороны от 16 октября 1941 года Совет народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принимают решение «Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мобилизации подлежит население республики не моложе 17 лет, физически здоровых».

По данным Госархива современной истории Чувашии, на работу было мобилизовано 171 450 рабочих, 13 660 человек конных. Каждый район должен был обеспечить своих рабочих инвентарем — лопатами, кирками, ломами, кувалдами, пилами, тачками, носилками. По данным архивистов, ежедневно на строительстве «в среднем участвовало 85 тысяч человек, а отдельными периодами эта цифра поднималась до 110 тысяч человек. Работа велась без единого выходного дня за все время строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 градусов. Отдаленность рубежа, слабая его населенность затрудняли размещение людей и осложняли доставку продовольствия и фуража». Производительность труда на земляных работах составляла 1,42 кубометра на человека в день.

Несмотря на тяжелый грунт, «отсутствие взрывчатки и механизмов, при разработке грунта вручную» работы были закончены к намеченному сроку. Строительство на Сурском рубеже завершено 20 января 1942 года, Казанском — 25 января 1942 года, причем ряд полевых строительств (Алатырь, Порецкое, Шумерля, Янтиково) закончили досрочно. По итогам строительства бюро обкома ВКП (б) обратилось с ходатайством «О предоставлении правительственных наград лучшим участникам, проявивших подлинные образцы трудового героизма на оборонительных рубежах», их было более 50 человек.

Общая длина рубежей в республике составляла около 380 км, было построено 1480 землянок, 2347 огневых точек и ряд других объектов.