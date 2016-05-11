Москва, 11 мая, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Минкомсвязи констатирует отсутствие возможности запуска и финансирования отдельного образовательного канала на телевидении РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, отвечая на вопрос депутата Виктора Шудегова («Справедливая Россия») о возможности создания общедоступного образовательного канала для молодежи.

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«Технологических проблем для запуска такого канала нет», — сказал глава Минкомсвязи, подчеркнув, что в условиях «ограниченности бюджетных средств» большую роль для запуска такого канала может сыграть Общественное телевидение России (ОТР), которое «входит в первый мультиплекс и имеет в сетке своего вещания большую долю образовательных программ».

«Инструмент для этого уже есть. Технологически это возможно. Вопрос — кто это делает и на какие средства это происходит. К сожалению, мы должны постоянно сокращать финансирование даже наших действующих текущих программ. Сегодня нет никакой возможности запуска и финансирования — разве что за счет спонсорских средств каких-то — такого отдельного канала. Мы должны быть реалистами», — сказал он.

По словам министра, нужно сохранить имеющееся, и для решения этой задачи использовать Общественное телевидение России. Никифоров обещал переговорить с руководством этого канала для реализации «компромиссных инициатив» в этой сфере. «Они это поддержат», — заверил министр.