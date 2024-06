Стокгольм, 11 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Сергей Лазарев, российский финалист «Евровидения-2016» в Стокгольме, продолжает возглавлять список лидеров музыкального конкурса, сообщает «Вечерняя Москва».

Okras Сергей Лазарев — представитель России на Евровидении 2016

По данным букмекерских компаний Betway, Betfair, Unibet и Ladbrokes, Россия сейчас занимает первое место по количеству ставок на победу своего представителя. По частоте ставок следом за Россией идут Украина, Франция и Швеция. Кроме того, заметное количество ставок сделано на победу представителей Армении, Австралии и Мальты.

Напомним, Сергей Лазарев, исполнивший песню «You are the only one», прошел в финал песенного конкурса 10 мая. Вместе с российским исполнителем в финале выступят представители Азербайджана, Нидерландов, Венгрии, Хорватии, Австрии, Армении, Чехии, Кипра и Мальты, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Испания, а также победитель прошлогоднего конкурса Швеция.

Второй полуфинал, в итоге которого определят имена еще десяти участников, пройдет 12 мая, а финал конкурса назначен на 14 мая. Музыкальный конкурс «Евровидение» проводится с 1956 года.