Москва, 11 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Самым популярным зарубежным направлением отдыха российских туристов в 2016 году может стать Греция. Об этом заявил Life.ru руководитель Ростуризма Олег Сафонов, который 11 мая принял участие в туристском форуме в Афинах.

Александр Жижиленко. Развалины греческого храма на закате солнца. 1867

«Максимальный туристский поток мы видели в Грецию в 2013 г, — рассказал Сафонов. — Количество посещений было больше 1,2 млн человек. В 2015 году мы видели нисходящий тренд путешествий в Грецию».

Руководитель Ростуризма не исключает, что в 2016 году рост турпотока из РФ в Грецию будет значительным.

«Исходя из тех тенденций, которые мы сейчас наблюдаем, предполагаю, что Греция будет самой посещаемой страной в этом сезоне», — отметил Сафонов.

При этом он добавил, что в мае текущего года Греция уже вырвалась в лидеры по количеству бронирований и продаж на летний сезон.