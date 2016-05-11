Москва, 11 мая, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утверждены перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, и правила направления средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг, включённых в перечень, сообщается на сайте правительства РФ.

Honza Soukup Ребёнок-инвалид

В состав перечня входят такие технические средства реабилитации, как подъёмники для перемещения человека, оборудование для тренировки опорно-двигательного аппарата и вестибулярного аппарата, вспомогательные средства обучения повседневной деятельности, приборы для письма алфавитом Брайля.

Также утверждены правила, определяющие порядок и условия направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, включённых в перечень, путём компенсации затрат на эти товары и услуги.

Правилами, в частности, установлен порядок подачи заявления о распоряжении средствами, направляемыми на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также перечень документов, необходимых для реализации соответствующего права.