Грозный, 11 мая, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Чечне внесены изменения в республиканский закон «О выборах Главы Чеченской Республики». Инициатива внесения изменений принадлежит региональному избиркому.

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Как сообщили ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе главы и правительства региона, одним из важных изменений стало увеличение срока, который необходим для подачи документов кандидату на должность главы Чечни. Так, ранее согласно законодательству прием документов начинался не ранее чем за 65 дней до даты голосования. Теперь этот предел отменен. Кандидатам достаточно уложиться с подачей документов в срок не позднее чем за 45 дней до дня голосования.

Кроме того, изменения коснулись числа наблюдателей на избирательном участке: если раньше оно было неограниченным, то теперь закон позволяет назначить в каждую комиссию не более двух наблюдателей.

Приведены в соответствие с федеральным законом также требования об аккредитации представителей средств массовой информации. Так, по новому закону для осуществления полномочий по информационному сопровождению избирательных кампаний представители СМИ должны быть аккредитованы в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или избиркомом субъекта РФ, и иметь при себе аккредитационное удостоверение.

Напомним, в 2016 году в Чечне пройдут выборы главы республики. Полномочия Рамзана Кадырова на посту руководителя Чечни закончились в марте нынешнего года. Президент РФ назначил его исполняющим обязанности главы региона до выборов нового руководителя в единый день голосования. Стоит отметить, что в Чечне главу республики будут выбирать прямым голосованием.