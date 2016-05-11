Манила, 11 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил 11 мая, что четыре индонезийских моряка, удерживаемые в заложниках на юге Филиппин, освобождены, сообщает Reuters.

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«Освобождение смогло состояться благодаря совместным усилиям правительств Индонезии и Филиппин», — отметил Видодо на пресс-конференции в президентском дворце в Джакарте, добавив, что освобожденные не пострадали.

Десять других индонезийских заложников, удерживаемых боевиками, по всей видимости, связанных с экстремистской группировкой «Абу Сайяф», были отпущены 1 мая. В плену у исламистов они провели целый месяц, в течение которого гражданин Канады был обезглавлен, после того как прошел срок уплаты за него выкупа.

Группировка «Абу Сайяф» — вооруженное формирование, известное похищениями людей с целью получения выкупа — по-прежнему удерживает четырех малайзийских моряков, а также граждан Японии, Канада, Норвегии и Филиппин.