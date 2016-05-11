Москва, 11 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Граждане России смогут получать сертификат на материнский капитал в электронной форме. Об этом 11 мая в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

prv-lib.ru Капитал

«Сегодня рассмотрим законопроект, который предусматривает возможность получить сертификат на материнский капитал в электронной форме — сделать это можно дистанционно, то есть не нужно никуда ходить, без очередей, через единый портал государственных услуг или через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда», — сказал Медведев.

Помимо этого, он подчеркнул, что «семьи с детьми-инвалидами смогут использовать материнский капитал для покупки технических средств реабилитации». Медведев отметил, что речь идет о спецподъемниках, с помощью которых люди с пониженной мобильностью получат возможность перемещаться с кровати на кресло в машину.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство продлит действие программы материнского капитала. Соответствующее заявление глава правительства сделал в ходе отчёта перед Госдумой.