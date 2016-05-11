Калуга, 11 мая, 2016, 13:12 — ИА Регнум. У братской могилы в районе пригородной калужской деревни Шопино в канун Дня Победы 8 мая собрались сельчанне и учащиеся местной школы.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, поводом стало открытие после реконструкции памятника на Братской могиле павших воинов 258-й стрелковой дивизии. Огромную работу по сбору сведений, провели местные краеведы и школьники. В результате на новых памятных плитах братской могилы теперь увековечено более 180 имён и ещё 120 пока безымянных погибших красноармейцев.

На открытии памятника выступили глава Калужского землячества Геннадий Скляр, депутат Законодательного собрания области Александр Кривовичев, депутат городской Думы Калуги Эльвира Капитонова, и директор местного школьного музея Андрей Родионов.

Состоялось поминовение всех погибших по православному обряду и затем плиты со скорбными списками буквально утонули в живых цветах.