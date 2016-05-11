Барнаул, 11 мая, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Минувшим вечером, 10 мая, 54-летний житель Барнаула был серьезно травмирован куском штукатурки, который оторвался от фасада дома №130 на Социалистическом проспекте. Фотографии этого ЧП появились в соцсетях. По свидетельствам очевидцев, пострадавший потерял много крови. Прибывшие врачи «Скорой помощи» доставили мужчину в городскую больницу №1 с тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики сделали срочную операцию, — сообщает сегодня программа «Вести-Алтай».

Юрий Красильников На барнаульца упала часть карниза жилого дома

«Операция прошла успешно. После ее проведения больной помещен в отделение реанимации. На сегодняшний момент состояние мужчины — тяжелое, но, что отрадно отметить, наблюдается положительная динамика. О прогнозе говорить сейчас сложно, поскольку черепно-мозговая травма сама по себе достаточно серьезная. Но пессимистического прогноза сейчас нет», — сообщил журналистам главврач Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо.

Между тем, следственным отделом по Железнодорожному району города Барнаула следственного управления СКР по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что управление многоквартирным домом, с которого упали элементы фасада, доверена ЖЭУ № 40. Известно, что ранее жильцы разрушающегося дома неоднократно жаловались на некачественный ремонт крыши, который был проведен в 2012 году.

В приемной «ЖЭУ № 40» ИА «Банкфакс» подтвердили, что вечером 10 мая работники УК своими силами сняли все опасные участки и огородили место происшествия специальной лентой. Представители УК пояснили, что на балансе компании дом находится с 1 февраля 2015 года, еще в 2012 году там был произведен капитальный ремонт, поэтому теперь компании необходимо выяснить, что за подрядчики вели строительные работы на объекте.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин назвал управляющую компанию ответственной за отслеживание состояния всех конструкций дома, взятого на обслуживание, за принятие всех мер по недопущению подобных происшествий.

«Несвоевременное выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества управляющей организацией ООО «УК «ЖЭУ №40 города Барнаула» на жилом доме №130 по пр-кту Социалистическому привело к обрушению штукатурного слоя с фасада дома. Тяжело пострадал проходивший вблизи дома мужчина. Комитет обратился в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении управляющей компании ЖЭУ-40», — заявил председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Владимир Бурыкин.