Москва, 11 мая, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В Кремле пояснили слова президента РФ Владимира Путина о недостатках, выявленных в ходе операции ВС РФ в Сирии. Соответствующее заявление сделал для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

mil.ru ВС РФ в Сирии

«Это информация достаточно секретного характера. Естественно, речь идет в первую очередь о функционировании той или иной техники, работе тех или иных технических средств», — сказал Песков.

По его словам, специалисты проводят анализ ситуации в Сирии «с тем, чтобы провести необходимые совершенствования этих технических средств».

При этом Песков отказался комментировать что-либо ещё по этой теме, сославшись на закрытый характер информации и предложив обратиться за соответствующими разъяснениями в Минобороны РФ.

Напомним, спецоперация в Сирии началась 30 сентября 2015 года и завершилась спустя полгода. В ходе операции сирийской армии при поддержке российской авиации удалось добиться значительного прогресса в борьбе с террористами и отвоевать большое число населённых пунктов, оккупированных террористами.