Санкт-Петербург, 11 мая, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Петербургскому актеру Константину Кордо-Сысоеву, известному по эпизодическим ролям в сериалах, предъявили официальное обвинение в убийстве жены-стюардессы. Актер свою вину по-прежнему отрицает. Об этом сегодня, 11 мая, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

vk.com Константин Кордо-Сысоев. Фото со страницы «ВКонтакте»

«Обвинение в убийстве жены было предъявлено Константину Кордо-Сысоеву 4 мая. Сейчас назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств по делу», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, тело 35-летней женщины с размозженной головой было найдено 23 апреля возле одного из садоводств Ломоносовского района Ленобласти. На следующий день в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». 30 апреля в Петербурге по подозрению в убийстве супруги был задержан 45-летний актер и ведущий праздников Константин Кордо-Сысоев.

Следователи полагают, что в результате семейной ссоры муж до смерти забил жену деревянным брусом, после чего попытался спрятать тело супруги в воде — там его и нашел местный пенсионер. Артист сообщил полицейским о пропаже жены и вместе с родственниками обыскивал окрестности. Будучи задержанным, он отрицал свою причастность к преступлению.

Вероятной причиной убийства могло стать желание женщины иметь детей, против чего возражал ее муж. Ссоры между супругами на этой почве могли привести Наталью к решению о разводе. Об этом сообщает сегодня телеканал Life78. «Наталья очень хотела детей, она проходила в это время обследования в больницах и планировала забеременеть, чего Константин категорически не хотел. Она рассказала матери, что, если он не изменит свою позицию, она готова с ним расстаться», — рассказали родственники жены актера.

Константин Кордо-Сысоев известен по ролям в сериалах «Литейный», «Чужой район», «Ржавчина», «Гастролеры», «Неразрезанные страницы», «Колыбель над бездной», «Шеф 3» и «Высокие ставки» и других.