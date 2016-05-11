Рубцовск, Алтайский край, 11 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Рубцовский городской суд сегодня, 11 мая, вынес приговор бывшему градоначальнику Владимиру Ларионову, ранее обвиненному в превышении должностных полномочий. Об этом сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Амнистированный мэр Рубцовска Валерий Ларионов

По версии следствия, мэр незаконно передал в собственность своей подчинённой комнату в общежитии. При этом глава администрации достоверно знал, что его сотрудница не является малоимущей и не нуждается в улучшении жилищных условий. В результате бюджету Рубцовска был причинён ущерб на 450 тысяч рублей. Кроме того, были нарушены права и законные интересы рубцовчан, действительно нуждающихся в жилье. Как уже сообщало ИА REGNUM, только через суд малоимущая семья из семерых человек, проживавшая в доме, признанном аварийном и подлежащем сносу, смогла добиться полагающейся квартиры.

Ещё до суда по ходатайству следователя Ларионов был временно отстранён от должности главы администрации Рубцовска. Ему грозило до четырёх лет лишения свободы. Сегодня суд вынес приговор.

«Суд признал Владимира Ларионова виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, а также лишил его права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 3 года. При этом на основании акта об амнистии Ларионов освобожден от отбывания назначенного наказания», — заявила «Вестям» старший помощник руководителя краевого Следственного комитета Ольга Чеснокова.

Как следует из видеосюжета, Владимир Ларионов попал под амнистию, объявленную президентом в прошлом году в честь 70-летия Победы.

Кстати, сотрудница рубцовской администрации, которой незаконно дали комнату в общежитии, ещё до суда возместила ущерб, причинённый бюджету Рубцовска.