Архангельск, 11 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Архангельскстат подвел итоги роста цен и тарифов на товары и услуги на потребительском рынке региона. За апрель 2016 года цены возросли на 0,4%. По сравнению с мартом 2016 года существенно подорожали свежие помидоры (рост составил 14,8%), морковь — 11%, капуста белокочанная свежая — 8,3%, чеснок — 7,1%, виноград — 5,1%. Индекс цен на продовольственные товары без учета овощей, картофеля и фруктов составил в апреле 100,6%, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным статистики, среди продовольственных товаров значительные колебания цен отмечены в группе плодоовощной продукции: снизились цены на огурцы свежие — 19,4%, апельсины — 5,3%, лук репчатый — 3,1%, груши — 2,3%, свеклу столовую — 1,8%. В большей степени выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия — 3,6%, консервы овощные — 3,1%, напитки безалкогольные — 3%, масло подсолнечное — 2,7%, консервы мясные — 2,4%, макаронные изделия — 1,7%, масло сливочное — 1,9%, рыбу и морепродукты пищевые, а также чай, кофе — 1,6%. Среди наблюдаемых крупяных изделий отмечен рост цен на крупу гречневую — ядрицу на 3,6%, горох и фасоль — на 2,3%.

В группе алкогольных напитков подорожали шампанское и коньяк — на 1,6% и 1,3% соответственно, вина виноградные — на 1,5%. Стали дешевле по сравнению с предыдущим месяцем сахар — на 3,3%, яйца — на 2,3%, мясо птицы — на 1,4%.

В группе непродовольственных товаров зафиксировано повышение цен на стеклянную посуду — на 4%, белье постельное — на 2,4%, табачные изделия — на 2%, обувь резиновую — на 1,8%, обувь детскую — на 1,4%, парфюмерно-косметические товары, металлическую посуду и металлические предметы домашнего обихода — на 1,1%. Ниже уровня цен марта 2016 года сложились цены на свежесрезанные цветы, плиты бытовые, холодильники бытовые, средства связи, велосипеды, моющие и чистящие средства.

В сфере услуг выросли цены на экскурсионные услуги — на 15,2%, услуги почтовой связи — на 11,8%, услуги пассажирского транспорта и жилищные услуги — на 2,2%, услуги парикмахерских — на 1,8%. Цены на услуги в сфере зарубежного туризма снизились на 5,1%.

В региональном министерстве АПК и торговли пояснили, что в росте цен на плодоовощную продукцию «нет ничего криминального». «Рост цен на овощи — сезонное явление. Первый урожай — всегда дорогой. Себестоимость таких продуктов всегда высока, так как производство продукта весьма затратно», — пояснили в министерстве АПК и торговли.

По информации УФАС по Архангельской области, официальных жалоб на рост цен в ведомство не поступало. «На днях по электронной почте в наш адрес пришло два анонимных обращения по росту цен на помидоры в Северодвинске и по завышенным тарифам на услуги детского парка в Архангельске. Данные обращения жалобами назвать нельзя, так как они ничем не подкреплены и к тому же носят анонимный характер», — пояснил руководитель регионального УФАС Денис Бугаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года реальные доходы населения Архангельской области упал на 11%. Денежные доходы на человека в месяц составили 28 509 рублей. Это на 1,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2015 года. При этом расходы выросли на 7,3% и составили в среднем 27 735 рублей в месяц.