Ярославль, 11 мая, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в Ярославской областной думе обратилась к Юрию Чайке с просьбой разобраться с организацией «привода» работников образования Ярославской области на праймериз. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Эльхан Мардалиев.

Депутаты фракции КПРФ в Ярославской областной думе обратились к прокурору Ярославской области Юрию Верховцеву и генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить имеющуюся информацию о том, что чиновники департамента образования мэрии Ярославля проводили совещание с руководителями образовательных учреждений, в ходе которого призвали директоров школ и руководителей дошкольных учреждений обеспечить явку на внутрипартийное предварительное голосование «Единой России» по выборам депутатов Государственной думы, которое состоится 22 мая.

«Между 1 и 9 мая руководство Департамента образования мэрии проводило совещание с директорами школ и заведующими детскими садами, и между вопросами рабочего характера был поднята тема о том, что руководители данных учреждений должны обеспечить явку на праймериз «Единой России». Им даже была дана разнарядка по поводу того, сколько человек должен привести на голосование каждый руководитель. На совещании было озвучено, что по результатам этого «привода» будут оценивать, насколько глава образовательного учреждения пользуетесь авторитетом в коллективе. Один из участников совещания пришел к нам, пожаловался на происходящее. К сожалению, сама процедура праймериз не регламентируются ни одним законом, так как является внутрипартийной — привлечь чиновников к ответственности будет сложно. Но то, что коллеги из «Единой России» насильно сгоняют людей на праймериз, отвлекают педагогов от исполнения их прямых обязанностей — это возмутительно и явно не прибавит им поддержки на ближайших выборах», — заявил Эльхан Мардалиев.

В самой мэрии и «Единой России» утверждают, что не организовывали подобные совещания.

«Я не давал команды проводить подобные совещание ни одному своему сотруднику, ни одному руководителю ни одного структурного подразделения мэрии», — заявил корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель мэра Ярославля, член организационного комитета праймериз «Единой России» в Ярославской области Алексей Малютин.