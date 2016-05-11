Ярославль, 11 мая, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Ярославле построен новый завод по производству минеральной воды — «Ярославский завод минеральных напитков». Об этом на заседании муниципалитета Ярославля сообщил заместитель мэра Игорь Блохин. Предприятие обратилось к городским властям с просьбой предоставить льготу по земельному налогу, для чего потребовалось его включение в перечень инвестиционных проектов.

фото youtube.com Производство минеральной воды

Завод будет построен на территории индустриального парка «Новоселки». Стоимость проекта составляет 561,2 млн руб, объем производства — 20 млн бутылок в год. Согласно бизнес-плану будет создано 88 рабочих мест.

Городская льгота по земельному налогу за четыре года составит 200 тыс рублей. Однако депутаты засомневались в необходимости такой поддержки.

«Производство таких напитков — это сверхприбыльный бизнес. Литр газировки сегодня стоит дороже, чем литр молока. Можно поддержать завод информационно, зачем им такая льгота?» — сказал депутат муниципалитета Миша Халтян.

«Поддержка городом им необходима для того, чтобы претендовать на другие льготы, в частности, из средств областного бюджета», — сказал заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

В итоге депутаты проголосовали за включение «Ярославского завода напитков» в перечень инвестиционных проектов города. Инвестором строительства является крупная российская компания — производитель напитков. Продукция будет поставляться на территорию Ярославской, Вологодской, Костромской, Ивановской и Владимирской областей.

Завод должен был заработать в апреле 2016 года, однако из-за проблем в оформлении документов запуск отложен, рассказал депутатам заместитель мэра Игорь Блохин.