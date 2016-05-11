Москва, 11 мая, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Похоже, что российские потребители проиграли войну с пальмовым маслом. В прессе обсуждается вероятность того, что власти не введут акциз на использование этого продукта и, соответственно, его сомнительных заменителей — трансжиров. Это значит, что качество российских продуктов останется сомнительным, с минимальной пользой для здоровья. Пальмовое масло активно используется в производстве молочной продукции, кондитерских изделий, детского питания с целью удешевить конечный продукт. Может быть, в этом не было бы особенной проблемы, в конце концов, весь мир употребляет этот компонент в пище. Но есть чисто российские нюансы, заявила старший аналитик Альпари Анна Бодрова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию СМИ о возможном отказе российских властей ввести акциз на пальмовое масло.

greenlifeglb.com Пальмовое масло

«Во-первых, в отечественной пищевой промышленности используется пальмовое масло недостаточной очистки, которое в процессе транспортировки внутри тары и в результате длительного транспортного пути становится техническим по качеству. Это не то сырье, что было забраковано в Европе и Азии и не подошло производству дизельного топлива. Но и не то, которое используют в Индии и Китае для производства продуктов питания. В силу своих природных качеств пальмовое масло почти не подвержено окислению и хорошо поддается термической обработке. Этим активно пользуются озабоченные минимизацией производственных издержек участники рынка пищевой промышленности, внедряя компонент пальмового масла везде, где он вписывается в рецептуру. Потребитель эффекта снижения стоимости не видит, это заметно только производителям».

Во-вторых, для жителей России нет максимума доступной информации. Например, о том, что в пальмовом масле содержится много витамина Е, причем в виде двух соединительных групп. Или о том, что человеческий организм нормально воспринимает этот пищевой компонент, хотя могут быть осложнения с пищеварением. Или о том, что пальмовое масло не имеет генного аналога, то есть оно полностью натурального происхождения», — пояснила Бодрова.

«Наверное, в рамках борьбы с «лишними» производственными компонентами российским властям логичнее находиться на стороне потребителя, раз существует «Доктрина продовольственной безопасности РФ». Объяснять, следить, разрабатывать предельно четкую и обязательную маркировку, которая сообщала бы о составе продукта понятным языком, а не химическими терминами. Но пока власти стоят на стороне бизнеса, который платит в казну налоги. И этот подход тоже понятен, учитывая дефицит госбюджета на протяжении последних двух лет. Но важно хотя бы начать с простого — с маркировки и проверки сертификаций. Для производителя это будет дополнительным козырем качества продукции, для потребителя — гарантом правильного выбора. Дополнительных расходов на это не потребуется», — резюмировала эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин после прямой линии поручил правительству РФ до 1 июня проработать вопрос, связанный с введением акциза на растительные масла тропического происхождения. Между тем некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что российские власти, скорее всего, откажутся от идеи ввести акциз на пальмовое масло, поскольку будет затруднено его администрирование.