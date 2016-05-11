Москва, 11 мая, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не усмотрела нарушения законодательства в выпуске программы «Танцы со звездами», вышедшем в эфире телеканала «Россия» (Россия — 1)» 10 апреля. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос телезрителя.

Напомним, в очередном выпуске развлекательного телешоу «Танцы со звездами», где соревнуются пары, каждая из которых состоит из профессионального танцора и звезды телеэкрана, кинематографа, театра, 10 апреля актер Александр Петров и его партнерша Анастасия Антелава представили хореографическую композицию, где мужчина в нацистской форме танцует с незнакомой девушкой, которую впоследствии убивает снайпер.

Как отмечает в ответе телезрителю управление разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора, здесь не обнаружили нарушений требований законов РФ «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности». «В данном случае сюжет танцевального номера в исполнении Александра Петрова и Анастасии Антелава представляет собой лирическую историю встречи двух молодых людей и никоим образом не преследует цели оскорбления советского народа и памяти о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», — пояснили в ведомстве.

В Роскомнадзоре также подчеркнули, что «использование нацистской атрибутики или символики в исторических, научных, а также в целях создания определенного художественного образа признается допустимым. Кроме того, в данном случае такая демонстрация не предназначена для целей пропаганды идей нацизма, теории расового превосходства».

В заключении в ведомстве напомнили, что «требование о соответствии содержания материалов средств массовой информации морально-этическим общепризнанным нормам не установлено действующим законодательством Российской Федерации в сфере массовых коммуникаций».

Напомним, запросы по поводу танца «оккупанта и проститутки» ранее подавал в Роскомнадзор член Общественной палаты России Георгий Федоров. Кроме того, депутаты Государственной думы РФ от Коммунистической партии России Валерий Рашкин и Сергей Обухов просили генерального прокурора Юрию Чайку провести проверку танцевального номера на предмет экстремизма. В самом же телеканале заявили, что «помыслы авторов были чисты» и «художники так видят».