Ярославль, 11 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. В Ярославской области проезд на внутреннем речном транспорте может стать бесплатным для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. С такой законодательной инициативой выступил губернатор Сергей Ястребов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

В настоящее время ветераны оплачивают 50% стоимости билета на внутреннем водном транспорте общего пользования. Предложенные главой региона изменения в «Социальный кодекс Ярославской области"предлагают полностью освободить эту категорию граждан от оплаты проезда на речном трамвайчике. Планируется, что льгота будет действовать в период с 1 мая по 30 сентября на всей территории Ярославской области. С учетом увеличения тарифа на внутреннем водном транспорте в 2016 году расходы областного бюджета на эти цели составят 24,2 тысячи рублей.

Кроме того, проект закона предусматривает с 1 июля 2016 года введение оплаты проезда на речных трамвайчиках с помощью транспортных карт.

«Данный подход позволит упорядочить учет количества поездок льготных категорий граждан на внутреннем водном транспорте общего пользования и расчеты с транспортными организациями», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.