Москва, 11 мая, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В связи с установлением сухой жаркой погоды, ослаблением ветра и отсутствием осадков в Москве с 6 мая отмечается повышенное содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

cbs-vao.ru Москва

Превышения нормативов по содержанию вредных веществ фиксируются в промежутке от полуночи до 6 часов утра, из-за того, что выбросы за день скапливаются у поверхности земли, а ночью не рассеиваются, отмечают в ведомстве. При этом днем концентрации загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

Повышенное скопление загрязняющих веществ было отмечено рядом с крупными автотрассами и на юго-востоке города. Кроме того, неприятные запахи, связанные, в том числе, с ростом концентраций по сероводороду, могли ощущать жители отдельных районов города.

«Превышения предельно-допустимых концентраций наблюдались по оксидам азота, взвешенным частицам, отдельным углеводородам в 1,1 — 1,6 раза, как правило, продолжительностью от 1 до 4 часов», — говорится в сообщении.

В департамента подчеркивают, что превышения концентрации вредных веществ связаны исключительно с метеорологическими условиями, а не с какими-либо сверхнормативными выбросами предприятий.

Согласно данным на 9:00 мск 10 мая концентрация вредных веществ в атмосфере не превышала нормативов, установленных для максимальных разовых концентраций.

Однако в течение ближайших суток неблагоприятные метеорологические условия сохранятся, а в дальнейшем усиление ветра принесет улучшение экологической обстановки.

Жителям мегаполиса специалисты рекомендуют ограничить время нахождения вблизи крупных автотрасс, а тем, чьи окна выходят в сторону автомагистралей, неследует на ночь открывать форточки.