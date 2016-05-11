Курск, 11 мая, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Разослать письма с текстом «У Вас есть родители!» тем, кто не навещает своих престарелых родителей, не звонит, не пишет и не участвует в их судьбе, предложил губернатор Курской области Александр Михайлов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, также предложение поступило из-за того, что нередко и в городах, и в сельской местности старики живут в полном одиночестве.

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«Хочется, чтобы эта проблема в регионе начала также успешно решаться, как и вопросы социального сиротства детей», — подчеркнул глава региона в ходе заседания рабочей группы, которая обсуждала политику соцзащиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Курской области действует восемь учреждений социального обслуживания семьи и детей. В них временно проживают оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 330 детей в возрасте от трех до 18 лет. «Практика работы показывает, что при раннем вмешательстве в назревающее семейное неблагополучие в большинстве случаев удается сохранить для ребенка его кровную семью. С этой целью специалистами учреждений социального обслуживания семьи и детей осуществляется формирование банка данных о детях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке. По состоянию на 1 апреля этого года в базу занесены сведения о 2258 семьях и 4598 несовершеннолетних указанной категории», — рассказала первая заместительница председателя комитета соцобеспечения Любовь Лунева.

Ежегодно избавиться от алкогольной зависимости помогают примерно 300 курянам, найти работу — тысяче жителей региона, из которых около 200 — несовершеннолетние. Для обеспечения детей-сирот жильем с 2011 года в 27 муниципальных образованиях в общей сложности приобретено 2369 новых однокомнатных благоустроенных квартир.

В регионе уменьшилось число детей-сирот: к 1 апреля, без учета усыновленных, таких было 2841 человек — на 2,2% меньше, чем на начало 2016 года. На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 444 ребенка — на 10,3% меньше, чем было в январе.