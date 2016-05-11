Пекин, 11 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Один из пользователей китайской социальной сети Weibo опубликовал первый снимок флагманского смартфона от Apple iPhone 7, презентация которого состоится в сентябре 2016 г.

news.imobile.com.cn iPhone 7

Несмотря на то, что снимок не отличается высоким качеством, эксперты отметили, что физические размеры новинки не изменились от привычных габаритов предыдущей модели — iPhone 6s, пишет «Шоуцзи чжицзя».

На запечатленном образце отсутствуют пластиковые вставки, которые ранее неоднократно критиковались со стороны пользователей продукции Apple. Это позволяет сказать о том, что инженеры Apple либо использовали новую технологию для приема и передачи сигнала, либо корпус нового iPhone 7 состоит из композитных материалов.

Снимок не позволят увидеть толщину нового устройства, однако ранее в СМИ появилась информация, что смартфон станет значительно тоньше своего предшественника.

Руководство Apple пока не подтвердило подлинность снимка и не дало каких-либо комментариев по поводу фото-утечки из Китая.