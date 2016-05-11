Осло, 11 мая, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Правительство Норвегии, согласно пересмотренному бюджету, в 2016 году возьмет 205,6 млрд норвежских крон ($25 млрд) из своей нефтегазовой «копилки». Согласно более раннему октябрьскому прогнозу, на покрытие текущих расходов планировалось направить 195,2 млрд крон из средств фонда национального благосостояния Норвегии. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник, знакомый с вопросом.

Ханс Дааль. Фьорд

Как отмечает издание, падение нефтяных цен сжимает норвежскую экономику, повышается уровень безработицы в стране. Власти скандинавского королевства вынуждены увеличить заимствования из фонда, чтобы предотвратить рецессию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе этого года для покрытия текущих расходов правительство Норвегии впервые использовало средства фонда, который в течение 20 лет аккумулирует доходы от экспорта нефти. Первый в истории фонда трансфер средств составил 6,7 млрд норвежских крон ($814 млн). Всего с января по март со счетов фонда сняли 20,8 млрд крон (порядка $2,5 млрд).

Отметим также, что на данный момент в Норвегии не видят угрозы фонду национального благосостояния. Пока прибыль превышает правительственные траты, поясняет руководство фонда, объем аккумулируемых «нефтяных» доходов будет продолжать расти.

Норвежский фонд национального состояния оценивается в $860, млрд, которые были отложены из налогообложения нефтяной промышленности. Ранее средняя доходность средств фонда достигала 4% в год.

Власти королевства уже заявили о том, что «нефтяные» деньги пойдут, в том числе и на обеспечение рабочих мест в стране. Сегодня в Норвегии фиксируется рекордный за 11 лет уровень безработицы — 4,8%. Безработица увеличилась в первую очередь в нефтедобывающих регионах — провинциях Рогаланд и Хордаланн.