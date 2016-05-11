Грозный, 11 мая, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Чечне сгорели дома боевиков Шамиля Джанаралиева и Ахмеда Иналова, которые совершили нападение на КПП в Грозном 9 мая. Причина возгорания пока не установлена, во время пожара никто не пострадал, пишет Life.

Shelly Jenkins Горящий дом

«Нам страшно даже смотреть в сторону дома. Мы не знаем, осталось ли от него что-нибудь. Слава Богу, что никто из нас не пострадал. Нас приютили соседи», — приводит слова родственницы Джанаралиева издание.

Отметим, что на официальных сайтах МЧС и МВД по региону информации по факту пожара нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая два боевика устроили самоподрыв на контрольно-пропускном пункте, расположенном у автодороги «Грозный-Алхан-Кала». В результате взрыва ранены шесть полицейских из сводного отряда полиции МВД по Башкирии. Следственные органы СКР возбудили уголовное дело по факту взрыва.