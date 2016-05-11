Барнаул, 11 мая, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Алтайский край исполнил «антикризисный план», принятый в 2015 году в рамках программы по импортозамещению и разработал новый, долгосрочный. По словам начальника Главного управления экономики и инвестиций Николая Чинякова, начиная с 2016 года самым перспективным форматом поддержки крупных проектов импортозамещения станет механизм специального инвестиционного контракта (сроком до 10 лет). Он предусматривает набор льгот и стимулов для модернизации или создания новых промышленных производств.

Программа импортозамещения в Алтайском крае, коллаж

В процесс по созданию новой продукции и сохранению основных макроэкономических параметров уже включены многие производства и предприятия оборонно-промышленного комплекса и сельскохозяйственного машиностроения. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов, наиболее активным участником импортозамещения является ООО «Агроцентр», выпускающий более 120 наименований запасных частей и рабочих агрегатов для сельхозтехники, а также ряд серий сельскохозяйственной техники — посевные комплексы серии FEAT, культиваторы серий «К», «КД» и «ПК», лущильники, бороны и плоскорезы, грабли, тракторные погрузчики.

«В сложившихся экономических условиях стоимость алтайской техники ниже, чем у европейских или американских производителей при сравнимых технических характеристиках, — подчеркнули в управлении.

В рамках реализации проектов некоммерческого партнерства «Алтайский кластер аграрного машиностроения» на базе ООО «Леньковский СельМашЗавод» (ГК «Агроцентр») совместно с ОАО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь) организовано сборочное производство зерноуборочных комбайнов из белорусских машинокомплектов КЗС-1218−29 «Алтай-ПАЛЕССЕ» GS12 и КЗС-812−15 «Алтай-ПАЛЕССЕ» GS812.

Среди предприятий пищевой промышленности значительный объем средств в модернизацию производства и совершенствование технологий был вложен группой компаний «Киприно», Рубцовским молочным заводом, заводом «Плавыч», заводом по производству детского питания «Модест», Благовещенским комбинатом молочных продуктов, Поспелихинским молочным комбинатом, Алейским маслосыркомбинатом, Волчихинским маслосырзаводом, предприятиями «Алтайская буренка» и «Холод», Куяганским маслосырзаводом и некоторыми другими.

По словам директора по стратегическому развитию и управлению ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александра Локтева, стратегия импортозамещения, работающая, в первую очередь, на возрождение собственного производства, помогла многим алтайским производственникам.

«Страны дальнего и ближнего зарубежья стали обращать достаточно пристальное внимание на нашу продукцию — как в плане экспорта наших торговых марок, так и в плане разработок собственных торговых марок для производства на нашем заводе. Так, например, с начала текущего года к нам обратились порядка 10−15 китайских делегаций с вопросами об экспорте наших напитков. Вопросов задают достаточно много, вживую интересуются нашими технологиями, в частности — собственной солодовней. Из всех этих предложений мы выбрали пока два: с одной группой мы находимся в стадии подписания договора — в мае состоится первая отгрузка тарированной продукции, со второй прорабатываем детали контрактов», — заметил Александр Локтев.

По его словам, программа импортозамещения на предприятии коснулась и торгового оборудования. Если раньше холодильники и пивоохладители приобретались на Украине, то на 2016 год закупки запланированы у российских производителей.

«Что касается высокотехнологичного производственного оборудования, то мы и здесь пошли по принципу импортозамещения: у нас есть собственные инженеры АСУП (автоматизированных систем управления предприятием), которые без привлечения иностранных специалистов могут самостоятельно заниматься отладкой нашей техники. Более того, даже по тем договорам, где оборудование работало на удалённом обслуживании с иностранными компаниями-поставщиками, мы нашли вариант сокращения таких расходов — также работают собственные специалисты завода», — подчеркнул Александр Локтев.

Он считает, что сложившаяся экономически нестабильная ситуация является хорошим стимулирующим фактором для того, чтобы выйти на новые рынки сбыта, и в первую очередь, сделать это за счёт сокращения себестоимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках взятого курса на импортозамещение, алтайские власти приняли антикризисную программу, а потом и антикризисный план на 2016−2017 годы. Их реализация уже позволила запустить ряд значимых инвестиционных проектов, направленных на запуск новых и модернизацию действующих производств. В регионе стали появляться новые товары, увеличились и объемы выпускаемой ранее продукции.

«Речь идет об увеличении, в первую очередь, производства тех товаров и продукции, которую мы завозили из других государств — европейских, а также США и Канады», — от этом губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил в апреле 2016 года. В рамках реализации политики импортозамещения зарегистрирован также рост турпотока в Алтайский край, который в 2015 году составил 1,9 млн. человек (на 18,7% больше, чем в 2014 году, — прим. ИА REGNUM ).

По итогам 2015 года Алтайский край вошел в число 11 регионов-лидеров по импортозамещению (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, Татарстаном, Башкирией, Белгородской, Ростовской, Иркутской, Калужской и Воронежской областями). Это показало исследование реализации субъектами РФ стратегии импортозамещения в 2015 году, проведенное аналитическим центром «Клуба регионов».

С помощью плана импортозамещения «Россия смогла не только стабилизировать ситуацию в наиболее проблемных отраслях, но и продолжить серьезно заниматься замещением импорта», — об этом в конце апреля 2016 года заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного отчета в Госдуме.

«Нам нужны нормальные российские товары, причем конкурентоспособные. Нам в целом нужна конкурентоспособная промышленность», — отметил глава правительства, указав на то, что для этого было предпринято ряд мер.

В настоящее время работу по рассмотрению региональных планов импортозамещения ведет Министерство промышленности и торговли России. По результатам анализа поступивших планов министерством направлены предложения и замечания в 33 субъекта РФ.