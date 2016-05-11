Ярославль, 11 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Ярославле предлагают искусственно ввести в каких-либо школах города третьи смены, чтобы получить федеральное финансирование на строительство новых школ. Об этом на заседании муниципалитета города сказала председатель постоянной комиссии по социальной политике Вера Никольская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото из архива школы Ученики и строители средней школы №59 города Ярославля

Вопрос о строительстве новых школ возник при рассмотрении адресной инвестиционной программы. Депутаты спросили у мэрии, каковы перспективы получения средств из федерального бюджета для строительства новой школы в микрорайоне «Сокол», а также школы на Московском проспекте. Директор департамента организации строительства мэрии Анна Набокова сказала, что город не попал в программу, так как в регионе нет третьей смены, а деньги в 2016 году были выделены только на ликвидацию третьих смен.

«Давайте третьи смены организуем. У нас есть школы, где по 1200 человек учатся, будет три смены — попадем в федеральную программу», — предложила депутат Вера Никольская.

«В 2016 году деньги получали регионы, где начато, но не завершено строительство. Получается змея, кусающая себя за хвост: мы не получаем федеральные деньги, потому что не строим, а не строим, потому что нет федеральных средств. Может, пора начать строить за свои деньги, а потом претендовать на субсидии из федерального бюджета?» — сказал депутат Антон Голицын.

В Ярославле особенно остро стоит вопрос отсутствия школ в новом микрорайоне «Сокол», где построено более 250 тыс квадратных метров нового жилья, но нет школы, а также на ул. Большой Федоровской, где была закрыта аварийная школа № 53. На «Соколе» школа спроектирована за счет средств городского бюджета.

«Данный проект сейчас проходит государственную экспертизу, устраняются замечания, после прохождения экспертизы он будет направлен в Минстрой для включения в реестр типовых проектов, так как федеральное финансирование получат только школы, построенные по типовым проектам. Новую школу вместо 53-й планируется проектировать за счет внебюджетных средств — прибыли городского предприятия «Ярославльзаказчик», — сообщила директор департамента строительства мэрии Ярославля Анна Набокова.

По словам Набоковой, проект так называемой «школы новой архитектуры» на Московском проспекте приостановлен, так как проектировать школу было необходимо за счет средств городского бюджета без гарантий получения денег на строительство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году Ярославская область не вошла в число получателей федеральных субсидий на строительство новых школ.