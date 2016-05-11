Москва, 11 мая, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Российские короткометражные фильмы молодых режиссёров покажут сегодня в московском кинотеатре «Иллюзион». На большом экране будут демонстрироваться 45-минутная драма «-196» Анны Арлановой и 28-минутная драма «Возвращение Эркина» Марии Гуськовой.

Цитата из к/ф «Возвращение Эркина». реж Мария Гуськова. 2015. Россия, Кыргызстан Освобождение

«Поддержка российского кинематографа — важная миссия сама по себе, и тем более — в Год российского кино. Фильмы «-196» и «Возвращение Эркина» — яркие примеры авторского кинематографа. Мы решили объединить в рамках одного показа две короткометражных работы: обе ленты отмечены авторитетными российскими и международными фестивалями, обе ленты были созданы перспективными режиссерами. «Возвращение Эркина» — вторая работа в фильмографии режиссера Марии Гуськовой, «-196» — тоже второй фильм в фильмографии Анны Арлановой. Поэтому выбранные картины можно назвать еще и дебютным кино», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь кинотеатра «Иллюзион» Ксения Шатров.

Цитата из к/ф «-196». реж Анна Арланова. 2014. Россия Операция

Фильм «-196» рассказывает историю бывшего студента Физтеха, который пытается спасти жизнь самому дорогому для него человеку — своей бабушке. Но бабушка умирает. А внук, несмотря на непонимание и протесты родственников, решается крионировать ее тело — заморозить при ультра низких температурах, с надеждой на то, что бабушка обретёт новую жизнь.

Режиссёра картины Анну Арланову большинство знает как актрису. Арланова известна своими ролями в сериалах «Наркомовский обоз» 2011 и «Провинциалка» 2008. «-196» — её дипломная работа как режиссера. Картина была представлена на фестивалях в России, Канаде, США, Испании, Греции и Франции, где получила множество положительных отзывов кинокритики.

Цитата из к/ф «Возвращение Эркина». реж Мария Гуськова. 2015. Россия, Кыргызстан Пустошь

Фильм «Возвращение Эркина» показывает жизнь киргизской глубинки. Главный герой — Эркин — пытается привыкнуть к новой свободной жизни: он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство односельчанина. Но за время, пока Эркин находился в тюрьме, жизнь кардинально поменялась. Теперь герой не знает, сможет ли он жить на свободе…

Картина снималась в Киргизии, главные роли в фильме сыграли непрофессиональные актёры. Так, в роли Эркина — кровельщик Кахрамонжон Мамасалиев, житель посёлка Масы Джалал-Абадской области. Интересно то обстоятельство, что актёры снимались, не читая предварительно сценарий: о своей задаче они узнавали непосредственно перед съемками. Как рассказывает режиссер Мария Гуськова, это помогло исполнителям органично взаимодействовать друг с другом и избегать «зазубривания» ролей.

В фильмографии Гуськовой «Возвращение Эркина» — второй фильм. В 2006 году Гуськова окончила филологический факультет МГУ, в 2012 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Картина завоевала третье место в одной из программ Каннского кинофестиваля Cinefondation. Отмечена также премией Московского молодежного фестиваля «Будем жить», призом киноконцерна «Мосфильм» на фестивале «Святая Анна», призом жюри фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» и другими наградами.