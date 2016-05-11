Вологда, 11 мая, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Акция стартовала сегодня и продлится до 20 мая. Она приурочена в Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Главная ее цель — увеличить количество людей, знающих свой ВИЧ-статус, рассказать о том, что раннее выявление ВИЧ поможет не только сохранить здоровье, но и продлить жизнь, мотивировать людей из «группы риска» пройти тестирование.

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Во время проведения Всероссийской недели тестирования на ВИЧ в двух университетах области — ЧГУ и ВГУ, будут организованы информационные мероприятия для студентов, а также обследование на ВИЧ в медпунктах образовательных учреждений, сообщает Департамент здравоохранения области. Кроме того, каждый житель Вологодской области сможет бесплатно пройти обследование на антитела к вирусу ВИЧ в центрах профилактики и борьбы со СПИД. Сдать кровь для проведения тестирования также можно в поликлиниках по месту жительства.

В Вологодской области проживают 2649 ВИЧ-позитивных, из них 29 детей. 227 случаев ВИЧ было выявлено впервые в 2015 году. Всего с момента выявления первого заболевшего в 1995 году в области зарегистрировано 2816 ВИЧ-позитивных. Самые неблагополучные районы — Чагодощенский, Шекснинский, Сямженский и Череповецкий.

«Раньше через эти районы шел наркотрафик, сейчас ситуация изменилась. Но эти районы как были «болевыми точками» так ими и остались. Раньше нам приходилось работать с молодежью, а теперь с людьми постарше. Сейчас увеличился средний возраст инфицированных — 30−40 лет. В борьбе с ВИЧ самое главное, как можно раньше узнать об инфекции, а уже потом назначить адекватное лечение, которое в некоторых случаях позволяет подавить инфекцию настолько, что человек становиться незаразным», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД Татьяна Мельникова.

Антиретровирусную терапию в Вологодской области получает 681 человек. Лечение для пациентов бесплатно.