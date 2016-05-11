Калуга, 11 мая, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В Калуге сотрудниками регионального управления ФСБ России пресечена противоправная деятельность учредителя некоммерческой организации «Коллегия адвокатов Калужской области «Правовое поле» адвоката Карпова, сообщает 11 мая корреспондент ИА REGNUM.

pasmi.ru В ходе передачи денег адвокат был задержан оперативными работниками ФСБ России.

По информации пресс-службы УФСБ России по Калужской, адвокат осужден за мошеннические действия. Так, пользуясь адвокатским статусом, Карпов ввел в заблуждение калужанина, обвиняемого в преступлении. Адвокат обещал повлиять на следователей и судью за денежное вознаграждение. Для этого в качестве откупа мошенник запросил у калужанина 1 млн рублей.

Между тем, в ходе передачи денег адвокат был задержан оперативными работниками ФСБ России. В результате предварительного и судебного следствия вина Карпова доказана полностью.

Решением суда Карпов был признан виновным в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ), и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, осужденный лишен права заниматься адвокатской и другой деятельностью, в качестве представителя в гражданском, арбитражном, уголовном и административном судебном производстве сроком на 3 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в калужском регионе было рассмотрено 266 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 140 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 80 уголовным делам по обвинению в коррупции 85 лиц, в отношении которых собраны доказательства совершения ими 106 коррупционных преступлений.